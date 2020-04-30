Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая считает, что коронавирус оздоровил планету за короткое время, пожертвовала на борьбу с ним 100 000 долларов. Эти деньги получит Детский фонд ООН для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

Грета Тунберг получила деньги от датского фонда и направила их в Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для использования в борьбе с пандемией Covid-19. Отмечается, что датская неправительственная организация Human Act переведет эту сумму в фонд ЮНИСЕФ.

"Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего", - заявила 17-летняя Тунберг.

В ЮНИСЕФ заявили, что пожертвования очень помогут организации, которая изо всех сил пытается поддержать детей, пострадавших от глобальных блокировок, связанных с коронавирусом.

Напомним, в конце марта Тунберг заявила, что она скорее всего переболела коронавирусом, заразившись им во время поездки в Центральную Европу.

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