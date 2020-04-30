В Харькове прпоизошел курьезный случай. Здесь дикая утка с утятами на несколько минут заблокировала движение на улице Шевченко, одной из самых оживленных в городе.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ТСН.

Так, утка с утятами начали переходить дорогу - после этого автомобили и даже маршрутки остановились, а некоторые водители вышли из своих машин, чтобы помочь птицам безопасно пересечь четырехполосную дорогу. Также приостановили движение и пешеходы, переходящие улицу на расположенном поблизости пешеходном переходе.

Напомним, "Страна" писала о том, как в прошлом году, в марте, в одном из дворов Харькова, который находится около парка "Юность", местные жители заметили дикую лису, которая спокойно прогуливалась по городу, и запечатлели ее на видео.