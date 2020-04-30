Одесский монастырь, по версии полиции, поджег из мести его бывший послушник по фамилии Тимуцу, 1971 года рождения.

Об этом сообщил "Стране" источник в МВД.

Тимуцу уже задержали, выясняются все подробности случившегося.

Напомним, пожар вспыхнул 24 апреля в Одессе в зданиях Свято-Успенского мужского монастыря. По информации наших источников в полиции, пожар начался сразу с трех сторон монастыря. Сначала загорелась пристройка в 00:30, еще одну бутылку с коктейлем Молотова один из монахов заметил под ВАЗом, в это же время загорелся коровник, который подожгли отдельно. Третье место поджога - автомашина "Тойота", припаркованная рядом с хозпомещением.

То, что монастырь атаковали с трех сторон свидетельствовало о том, что поджигатели хорошо знали расположение обители.

Ранее мы писали про видео наружной камеры, благодаря которой и удалось вычислить подозреваемого, который подбежал из подъехавшей машины.

Также "Страна" писала подробно о том, как произошло возгорание в монастыре. В общем, сгорело помещение площадью 1500 квадратных метров.

В Украине накануне и после Пасхи начали пылать храмы крупнейшей православной конфессии - УПЦ - с 12 по 24 апреля, то есть менее, чем за две недели, серьезно горело четыре церковных строения. Три из них - монастыри. Причем в большинстве случаев монахи говорят о поджогах, а полиция открывает дела об умышленной порче имущества.