Государственная исполнительная служба еще 22 апреля наложила арест на денежные средства нардепа Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба юридической компании "Миллер", которая от имени отца активистки подала иск к Илье Киве о защите чести и достоинства Екатерины Гандзюк.

Отмечается, что Кива безосновательно обвинил Гандзюк в коррупции, что не соответствует действительности.

26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Гандзюк к Илье Киве и ООО "Голдберри" о защите чести, достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию.

Решением Соломенского районного суда Киева было признано недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Ильей Кивой в эфире телеканала "Эспрессо.TV" следующего содержания:"Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".

Также суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала о том, что распространенная информация не соответствует действительности.

Кроме того, обязано взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1 409,60 гривен.

22 апреля во исполнение решения суда государственным исполнителем Днепровского районного отдела государственной исполнительной службы в Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

В случае невыполнения решения суда будут применены меры, предусмотренные ст. 63 закона "Об исполнительном производстве", в виде штрафа, а потом и открытие уголовного производства.

В "Миллер" объяснили, что если Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Напомним, 27 апреля в СБУ сообщили о завершении досудебного расследования дела Гандзюк.