Счета нардепа Ильи Кивы арестовали по делу Гандзюк
Государственная исполнительная служба еще 22 апреля наложила арест на денежные средства нардепа Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба юридической компании "Миллер", которая от имени отца активистки подала иск к Илье Киве о защите чести и достоинства Екатерины Гандзюк.
Отмечается, что Кива безосновательно обвинил Гандзюк в коррупции, что не соответствует действительности.
26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Гандзюк к Илье Киве и ООО "Голдберри" о защите чести, достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию.
Решением Соломенского районного суда Киева было признано недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Ильей Кивой в эфире телеканала "Эспрессо.TV" следующего содержания:"Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".
Также суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала о том, что распространенная информация не соответствует действительности.
Кроме того, обязано взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1 409,60 гривен.
22 апреля во исполнение решения суда государственным исполнителем Днепровского районного отдела государственной исполнительной службы в Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.
В случае невыполнения решения суда будут применены меры, предусмотренные ст. 63 закона "Об исполнительном производстве", в виде штрафа, а потом и открытие уголовного производства.
В "Миллер" объяснили, что если Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса.
Напомним, 27 апреля в СБУ сообщили о завершении досудебного расследования дела Гандзюк.