Финляндия решила через две недели возобновить работу школ, которые были закрыты в марте в связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, которой на планете заболели уже 3 194 523 человек, 227 671 из них умер.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на премьер-министра Финляндии Санна Марин. "Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что школы откроются 14 мая, однако только ученики девяти базовых классов вернутся к учебе. Старшая школа и дальше будет учиться дистанционно", - уточнили чиновники.

Учебный год в Финляндии завершается в конце мая, поэтому восстановленное обучение продлится всего две недели. В этом году не будет никаких празднований, приуроченных к концу учебного года, из-за влияния Covid-19.

Решение о возобновлении обучения уже раскритиковал Национальный союз педагогов, однако власти ссылаются на успешный опыт других европейских государств.

Добавим, что по состоянию на среду на территории Финляндии было обнаружено 4 906 случаев инфицирования Covid-19. Болезнь забрала 206 жизней.

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