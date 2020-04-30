В Украине обсуждают слова премьера Дениса Шмыгаля о том, что выпускать за рубеж заробитчан будут только после переговоров со странами Европы.

Сложилась парадоксальная ситуация: людям не дают работы в Украине и мешают зарабатывать за ее пределами. Все это уже порождает массовую коррупцию на границе, которую пересекают за немалые суммы.

Параллельно Кабмин блокирует или усложняет отправку украинцев на работу через чартерные авиарейсы.

Власть объясняет, что вернувшиеся домой украинцы станут распространителями коронавируса. И требует, чтобы их трудоустраивали минимум на три месяца - чтобы они возвращались, когда болезнь уже будет не так опасна.

При этом Кабмин согласен "поставлять" заробитчан в Европу на особых условиях.

"Страна" разбиралась в ситуации.

От "Большой стройки" до запрета на выезд

Изначально власть заявляла, что вернувшиеся из-за пандемии заробитчане - это хорошо. Ведь будет кому работать на "Большой стройке" - проекте Зе-команды и правительства, который предусматривает массовое трудоустройство.

Первым этот вопрос поднял Владимир Зеленский в обращении к гражданам 1 апреля.

"Рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения. Поэтому, предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест. Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы "Большая стройка". Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создаст новые рабочие места", - сказал Зеленский.

"Большая стройка" - это президентская программа, которая стартовала еще с 1 марта. Она включает в себя строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Подхватил идею Денис Шмыгаль и предложил отправить заробитчанин на дорожные работы, которые традиционно начинаются в стране в теплое время года.

"По нашим расчетам и ожиданиям, если разница между заработной платой в Европе и Украине составляет 300-400 евро, то люди не принимают решение ехать на заработки. Например, если человек там получал 1000 условных единиц, а здесь может зарабатывать 600 условных единиц в эквиваленте, то он примет решение не ехать на заработки, а останется здесь. Это такой психологический разрыв. То, что тратится на проживание, собственное содержание там и так далее. Поэтому им лучше получать 600 условных единиц дома, чем 1000 условных единиц где-то на заработках", - высказал свое мнение Шмыгаль.

Правда, позже премьер опустил планку "Большой стройки" с 600 евро до 7-8 тысяч гривен - то есть уже менее 300 евро. Он заявил, что в ходе эпидемии, а также вызванного ею кризиса, правительство будет создавать рабочие места в секторе строительства и благоустроства. И признал, что это временное решение, которое позволит многим просто не умереть с голоду.

Это было уже ближе к зарплатным реалиям Украины - хотя пока о массовом трудоустройстве за 300 евро мало что слышно. В любом случае это как минимум втрое меньше заработков на территории ЕС.

Поэтому с расчетами самих заробитчан планы Шмыгаля явно не совпадали. Тем более, что в ЕС начался аграрный сезон - весенние полевые работы, на которых можно было заработать гораздо больше. Параллельно европейцы решили за свой счет организовать чартеры, чтобы привезти украинцев.

Премьер-министр изначально оценил эту инициативу европейских коллег негативно, отметив, что "в Украине тоже полно работы".

"Действительно, уже известно о двух случаях в Европе, когда работодатели, а именно аграрии, организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но у нас фактически закрыта граница. Мы хотим попробовать оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине тоже полно работы", - сказал Шмыгаль 27 апреля.

Заявления президента и главы правительства нашли отражение в конкретных шагах. Утром 29 апреля в Великобританию не вылетел запланированный чартер. В самолете должны были лететь украинцы, у которых есть долгосрочные контракты с британскими фермами.

Но уже вечером 29 апреля правительство Украины заявило, что готово к переговорам с европейскими странами, которые официально захотят пригласить украинцев на сезонные работы. Позиция Украины изменилась после встречи Дениса Шмыгаля с послом Европейского Союза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда для украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что по состоянию на вечер 29 апреля правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии (куда заробитчане уже отправились). Хотя такие предложения звучали и от Польши - главной европейской страны, где используется труд украинцев.

Вопросы к позиции премьера

Сложилась очень странная ситуация. С одной стороны Украина никакой работы "заробитчанам" не дает и кормит обещаниями о "Большой стройке". С другой - фактически блокирует поездки людей за рубеж, где им светит заработать хоть что-то.

Там где Европа готова даже сама вывезти людей на самолетах, правительство идет навстречу со скрипом, отбирая тех, кому разрешается улететь по какому-то непонятному принципу.

При этом сначала даются сигналы, что улетать нельзя, потом - что можно, но только при условии официального трудоустройства на три месяца. Хотя срок сезонных работ явно меньше. И вряд ли принимающая сторона захочет соблюдать такие условия.

Причем заявляется, что с каждой отдельной страной будут вестись свои переговоры. В ходе которых могут возникнуть и какие-то другие требования - не всегда связанные с интересами собственно гастарбайтеров.

Внешне все это похоже на "торговлю" заробитчанами, которых государство взяло в оборот и использует как фактор переговоров с Евросоюзом. Хотя раньше вообще не интересовалось условиями труда людей, которые уехали на заработки.

Пока же чартерные самолеты, которые собирались вывозить заробитчан, блокирует Госавиаслужба. Почему так происходит - в материале "Страны" "Ждут отката за чартеры". Почему украинские власти не выпускают заробитчан на сезонные работы в Европу.

Поэтому многие украинцы пытаются проникнуть в ЕС по старинке - через сухопутную границу. На которой уже действует своя такса для выезда (детальнее об этой ситуации - в материале "Страны" В Украину - 320 гривен, из Украины - 2000. Как западная граница стала платной для заробитчан на въезд и на выезд).

"Еще и денег срубят с европейцев". Реакция соцсетей

В Сети уже обсуждают слова премьера о переговорах с ЕС по заробитчанам.

"Правительство готово к переговорам с другими странами, чтобы выпускать заробитчан на сезоннные работы" - премьер-министр Шмыгаль. Я предлагаю Кабмину деньги с других стран за наших заробитчан брать. Набивать ими трюмы кораблей и отправлять, как раньше из Африки (мы ж уже тоже Африка по уровню) в Европу. Прям какая-то работорговля на государственном уровне. И сутенёр Шмыгаль во главе. Ну куда вы свой кабминовский нос суёте? Тарифами займитесь уже, наконец-то — своей прямой обязанностью. Какое же днище", - пишет глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Не выпускают из Украины заробитчан. Беспокоятся об их здоровье.

Оставляя дома этих людей, которые являются главным инвестором страны вы должны гарантировать уровень зарплат, как в странах, в которые они не по своей воле едут зарабатывать.

Они обеспечивают ещё 3-4 человека своих детей и родителей своей нелёгкой работой. А вы пока не то, что нормальной зарплатой , рабочими местами обеспечить их не можете.

Такими запретами добьётесь только того, что в следующий выезд заробитчане заберут и родственников и детей, чтобы не рисковать.

И поток денежных переводов от них, который был большей инвестицией, чем бесконечное выпрашивание денег от МВФ, снизится.

Зачем те, кто принимает решения в Украине, каждый раз выбирают из всех решений самое худшее?!", - удивляется бизнесмен Евгений Черняк.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Координацию этой работы будет осуществлять "правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции".

Тот случай, когда форма, наконец, полностью сошлась с содержанием", - иронизирует журналист Вячеслав Чечило, намекая, что вся евроинтеграция Украины в этом и заключается - стать дешевой рабочей силой для ЕС.

"Шмыгаль это вам не студент Гончарик. Еще и баблосов срубят с уэвропейцов", - пишет Дмитрий Марунич.