В Житомирской области, где 28 апреля возник новый лесной пожар, зафиксировали новые очаги возгорания в Олевском и Овручском районах и Повчанском лесничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Олевском и Овручском районах, а также в Повчанском лесничестве огнем охвачено более 120 га леса. Загорелась также сухая трава и лесной массив на территории Полесского природного заповедника.

Всего на утро четверга, 30 апреля, к тушению пожаров в Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них 122 человек личного состава и 30 единиц техники ГСЧС, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.

Напомним, 29 апреля в Житомирской ОГА сообщали, что новые пожары под Житомиром не достигнут масштабов тех, чтобы были раньше.