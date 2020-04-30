После принятого 29 апреля решения Кабмина о возобновлении работы продовольственных рынков с 1 мая в Киеве планируют открыть торговые площадки, но не все.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, закрытым останется Бессарабский рынок. В его администрации сообщают, что откроют его только после соответствующего решения местного самоуправления, а решение Кабинета министров на это не влияет. Кроме того, в администрации утверждают, что это касается всех рынков в Киеве.

А вот рынок "Столичный" возобновляет полноценную работу с учетом требований правительства. В его администрации сообщают, что с первого дня карантина, 12 марта, на рынке соблюдаются правила, которые были озвучены Минздравом для агропродовольственных рынков. На данный момент на рынке "Столичный" осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в Украине с 1 мая могут открыться 872 продовольственных рынка с соблюдением санитарных норм.