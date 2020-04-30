В отделениях "Ощадбанка" 30 апреля выстраиваются длинные очереди из пенсионеров, которые хотят получить пенсии и оплатить за коммунальные услуги. Народу много, пожилые люди, как и до Пасхи, не придерживаются необходимой дистанции в условиях карантина по коронавирусу.

Так, у отделения "Ощадбанка" на улице Симиренка 1/2 в очереди у входа в банк стоит 15 человек. В основном, пенсионеры, которые пришли оплатить коммунальные услуги, или получить пенсию или доплату к пенсии в размере 1000 грн. На улице люди стоят, не придерживаясь дистанции, а в помещении банка перед банкоматами в комнате 4×3 постоянно находится 7-8 человек.

"Многие пришли, чтобы оплатить коммунальные, интернета дома нет, да и какой вообще интернет у пенсионеров", - рассказывает пенсионерка Татьяна.

В помещении банка стоит банкомат и терминал, в терминале оплачивают коммунальные, а в банкомате получают деньги. Но из-за того, что терминал перестал работать через 30 минут после открытия отделения, многие пенсионеры ждут когда он начнет работать, и таким образом создают скопление людей.

"По телевизору говорят, чтобы мы оплачивали коммунальные через смартфон, а где мне взять 4 500 грн. чтобы купить тот смартфон. Приходится стоять здесь и ждать", - возмущается пенсионер Александр.

Пенсионерка Нина, возмущается, что вчера она ждала три часа, чтобы оплатить коммунальные, но терминал перестал работать и она не смогла их оплатить: "Пришла сегодня, а он опять не работает, мне что снова ждать три часа".

Также пенсионеры рассказали корреспонденту "Страны" что они получили по обещанной 1000 грн. от Зеленского. Кому-то пришли на карточку, а кому-то принесли почтальоны. Из-за большого скопления людей и того что им приходиться стоять в очереди по несколько часов, люди кричат на друг другу из-за места в очереди.

В 15-и метрах от "Ощадбанка", расположено отделение "Укрпочты". Здесь такая же ситуация, как и в "Ощадбаке". В очереди примерно 20 человек, дистанцию не соблюдают, но все в защитных масках. Люди спорят из-за места в очереди. Один из пенсионеров показал перемотанную ногу и начал говорит, что ему тяжело стоять.

Здесь получают пенсию те, у кого нет карты "Ощадбанка". Люди рассказывают, что занимают очередь с 07:00 и это при том, что отделение открывается в 09:00.

Пенсионер Александр говорит, что пенсию ему приносят домой почтальон с почты, а вот в этом месяце не принесли, и он пришёл узнать, что случилось: "Стою здесь с 07:00, я пережил четыре инфаркта, а мне приходится здесь стоять по несколько часов, это возмущает".

В помещении отделения скопления людей нет. Зал отделения большой, но одновременно там может находиться только три человека. Периодически идёт дождь из-за этого люди скапливаются на крыльце отделения.

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