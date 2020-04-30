Сегодня, 30 апреля, пройдет видеоконференция министров иностранных дел стран-участниц "Нормандской четверки (Украина - Германия - Франция - Россия).

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, как передают Украинские Новости.

Глава МИД Украины отметил, что необходимость в разговоре министров нормандского формата назрела давно из-за отсутствия значительного прогресса в реализации решений нормандского саммита в Париже.

"Нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Лавров предупреждал, что о нормандском саммите в апреле не может быть и речи из-за действий Киева.

Так же мы рассказывали, что в Кремле сообщили, как обстоят дела с подготовкой Нормандской встречи.