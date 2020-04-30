Российское правительство продлило на неограниченный срок продлило запрет на въезд в страну иностранцам, который действует с 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что до 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в РФ. Однако, по данным правительства РФ, пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты.

"Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Впрочем, для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий. Включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 30 апреля.