Вертолет одной из морских групп быстрого реагирования НАТО (SNMG2), исчез в море к западу от греческого острова Кефалония. На борту вертолета было 6 человек, а сам вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на греческое государственное телевидение. Вертолет находился в итальянском воздушном пространстве, когда исчез с радаров. Пропавший вертолет и членов экипажа ищут итальянский и турецкий фрегаты, которые были частью операции.

Известно, что вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады, на его борту - шесть человек. Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала принимал участие и греческий фрегат, который остался в водах Греции.

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