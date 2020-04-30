Кто начал бойню на Майдане. "Страна" публикует пофамильный список 34 членов "группы Парасюка" Следствие еще в 2017 году установило, что майдановцы 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь по бойцам Внутренних войск и "Беркуту", что и спровоцировало кровопролитие

"Посмотрите в глаза детям, чьих отца вы убили" После суда над Цымбалюком радикал Стерненко попытался затравить замглавреда "Страны" Светлану Крюкову. Но что-то пошло не так