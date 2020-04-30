Данные на утро 30 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 406 человек
По состоянию на утро четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано уже 10 406 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 29 апреля, этот показатель составлял 9 866 случаев. Новых эпизодов за сутки - 540.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный, 1 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 417 случаев;
Волынская область - 280 случаев;
Днепропетровская область - 347 случаев;
Донецкая область - 68 случаев;
Житомирская область - 374 случая;
Закарпатская область - 419 случаев;
Запорожская область - 243 случая;
Ивано-Франковская область - 862 случая;
Кировоградская область - 391 случай;
г. Киев - 1401 случай;
Киевская область - 664 случая;
Львовская область - 430 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 277 случаев;
Полтавская область - 203 случая;
Ровенская область - 637 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 779 случаев;
Харьковская область - 249 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 82 случая;
Черновицкая область - 1571 случай;
Черкасская область - 290 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1 216 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ежедневно ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир сражаются с пандемией грозного заболевания.