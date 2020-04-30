По состоянию на утро четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано уже 10 406 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 29 апреля, этот показатель составлял 9 866 случаев. Новых эпизодов за сутки - 540.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 30 апреля в Украине 10 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный, 1 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 417 случаев;

Волынская область - 280 случаев;

Днепропетровская область - 347 случаев;

Донецкая область - 68 случаев;

Житомирская область - 374 случая;

Закарпатская область - 419 случаев;

Запорожская область - 243 случая;

Ивано-Франковская область - 862 случая;

Кировоградская область - 391 случай;

г. Киев - 1401 случай;

Киевская область - 664 случая;

Львовская область - 430 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 277 случаев;

Полтавская область - 203 случая;

Ровенская область - 637 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 779 случаев;

Харьковская область - 249 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 82 случая;

Черновицкая область - 1571 случай;

Черкасская область - 290 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1 216 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ежедневно ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир сражаются с пандемией грозного заболевания.