В четверг, 30 апреля, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Заседание начнется в 13:30. В повестку дня включены 17 вопросов, однако в перечне отсутствует назначение Михаила Саакашвили на долждность вице-премьера и законопроект, позволяющий уволить главу НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов", - говорится в сообщении.

На повестке дня Рады сегодня законопроекты о присоединении Украины к Межамериканской конвенции об исполнении уголовных наказаний за рубежом и о присоединении к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей. Кроме этого, Рада намерена рассмотреть несколько ратификаций.

Также депутаты сегодня рассмотрят:

проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных - граждан Украины"

законопроект №3329 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)"

законопроект № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"

проект постановления №3384 "Об Отчете Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы"

законопроект №3132 "О внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета"

проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины".

Парламент также намерен уменьшить денежный залог за участие в местных выборах.

На завтра, 1 мая, также запланировано рассмотрение изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, участвующих в лечении коронавируса. Рада может принять меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся на рынке электрической энергии.

Нардепы намерены определиться относительно особой процедуры законопроекта о банках. На повестке дня и ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов и растрат госбюджета.

Ранее "Страна" писала о том, как в Раде хотят переписать Избирательный кодекс под местные выборы.

Также стало известно, что "Оппоплатформа" хочет вынести на голосование Рады постановление о праздновании 75-летия Дня Победы.