В четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 26,9714 грн за доллар, укрепив национальную валюту на 8 копеек - вместо против 27,0485 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Таким образом, официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 26,9714 грн за доллар, курс гривны к евро установлен на уровне 29,2424 грн за евро (вместо 29,4274 грн за евро накануне).

Курс российского рубля - 3,663 грн.

Напомним, "Страна" писала о том, что банкиры ждут новых гривневых вливаний. Оно будет зависеть от объемов возмещений по НДС, которые Госказначейство будет перечислять предприятиям.

Как сообщала "Страна", доллару дадут постоять на месте, а НБУ уговаривает госбанки и "Нафтогаз" на покупку ОВГЗ.

Также по прогнозу Минэкономики, курс доллара в 2021 году может достичь 31,3 грн/$.