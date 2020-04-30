В Украине новый скандал с медицинскими масками. Как оказалось, груз масок и прочих медицинских товаров, который был привезен на украинской самолете "Мрия" (его встречал сам президент) ушел на продажу в коммерческие сети. А конкретно - в сеть строительных магазинов "Эпицентр", которая, кстати, работает и во время карантина.

Причем выяснилось это совершенно случайно - после письма из "Эпицентра" с предложением купить эти товары, которое попало в интернет.

Уже после этого в Офисе президента пояснили, что на "Мрии" прилетел не только гуманитарный, но и коммерческий груз и сам рейс был оплачен коммерсантами, а не бюджетом.

В тоже время, когда Зеленский встречал этот самолет, никто о коммерческом грузе не говорил. Также непонятно, какова доля гуманитарного груза (который поступил затем бесплатно в больницы) и был ли он там вообще.

Естественно, в том, что коммерсанты завозят в Украину медицинские товары и продают их никакого криминала нет (при условии, если он проходит все законные таможенные процедуры).

Но ситуация все равно вызывает определенные вопросы. В них разбиралась "Страна".

Как самолет "Мрия" привез маски

Рейс Ан-225 за масками в Китай имел можно сказать эпохальное значение - впервые за время пандемии самый большой самолет мира обслуживал не иностранные государства.

"Мрию", которая была арендована на многие месяцы вперед, после возмущений в Украине сняли с коммерческих рейсов для иностранцев и отправили в Китай за масками для нашей страны.

До этого наша страна вынуждена была гонять туда-назад военные самолеты или чартеры.

23 апреля первый рейс "Мрии" встретил в аэропорту Гостомеля лично Владимир Зеленский.

Офис президента после этой встречи опубликовал довольно пафосные фото. На них - вся президентская команда.

Позже в своем видеообращении он сделал калькуляцию доставленного в Украину груза.

"Сегодня имеем радостное событие - в Гостомеле приземлился наш Ан-225, наша легендарная "Мрия". Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков", - заявил Зеленский.

В своих обращениях президент любит рассказать, сколько и куда будет отгружено масок, тестов, защитных костюмов. Но вот, как это выглядит на практике Киева - крупного очага по коронавирусу в Украине.

Как стало известно, маски из "Мрии" немедленно попали в коммерческий оборот.

Маски в "Эпицентре"

Вчера в сети было опубликовано "письмо счастья" от владельцев сети гипермаркетов "Эпицентр" в адрес мэра Киева.

"Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К", - говорится в письме, подписанном народным депутатом Александром Герегой, который владеет 51% "Эпицентра".

В "Эпицентре" подтвердили факт наличия письма, хотя и сказали, что разослали его по ошибке.

Но благодаря этой ошибке, собственно, вся страна и узнала "секрет полишенеля" - что рейсами, которые встречает президент, и о которых отчивается Офис президента, прилетает коммерческий груз.

"Весь груз оплатили бизнесмены". Реакция ОП

Факт участия "Эпицентра" в этой истории подтвердил "Стране" и Офис президента.

"Весь самолет оплачивал "Эпицентр", весь груз оплачивали эпицентр и остальные бизнесмены. Сами. Без нас. Вся гуманитарка оплачена также бизнесменами. Напрямую.

Мы просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет", - сказал "Стране" замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

При этом какая доля гуманитарных грузов была в самолете он пообещал уточнить изданию позднее.

Отметим, что сама по себе такая схема не противозаконная. При условии, конечно, если груз растамаживается согласно всех норм и правил.

В тоже время, информация по прилет грузов подавалась властями так, что у общественности возникло представление, что эти грузы все сплошь гуманитарные и затем раздаются бесплатно.

Самолеты встречал президент и рассказывал, сколько на них прилетело груза и куда его затем направили.

И когда обнаружилось, что все несколько по другому и возникли вопросы.

Тем временем, на сайте "Эпицентра" маски Expert из Китая продаются по 11 гривен штука. Или по 550 грн за упаковку в 5 штук.