Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила решение первой инстанции о взыскании с экс-нардепа Максима Микитася 80 млн грн в пользу государства и взыскала только 30 млн грн залога, а также назначила ему новый залог в размере 100 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в среду 29 апреля.

"Апелляционная палата решила не взимать все 80 млн грн залога с Микитася, как ранее постановила первая инстанция ВАКС, ограничившись 30 млн. Но размер нового залога увеличили до 100 млн грн, поэтому теперь Микитась должен оплатить еще 50 млн. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Внести средства подозреваемый должен в течение пяти дней, иначе ему грозит содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Прокурор установил, что Микитась нарушил условия меры пресечения, за что законом предусмотрено взыскание суммы залога в доход государства. Экс-нардеп провел неформальное совещание, на котором присутствовали двое других подозреваемых по делу. Речь идет о гендиректоре "Укрстроя" Олеге Майбороде и его заместителе Сергее Якусевиче, общаться с которыми Микитасю запретил суд.

"Поэтому судья ВАКС Андрей Бицюк 3 апреля удовлетворил ходатайство прокуроров полностью и постановил взыскать всю сумму залога. Он одновременно назначил экс-нардепу новый залог - уже в 100 млн грн. Апелляционная палата несколько изменила это решение", - подытожили в ЦПК.

Микитася подозревают в организации схемы по завладению 82 млн грн на махинациях с квартирами для Национальной гвардии. Вместо квартир и паркомест на Печерске в Киеве, Нацгвардия и "Укрбуд" обменяли для военнослужащих квартиры на окраине Киева.

В конце октября суд избрал экс-нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 80 млн, в случае внесения которой он был обязан в том числе не общаться с другими фигурантами дела.

Также мы писали, что в феврале ВАКС продлил на 2 месяца срок ношения электронного браслета экс-главе "Укрбуда" Микитасю.