Появился список всех КПП на границе, которые будут открыты на майские для въезда в Украину
Из-за пандемии коронавируса Украина закрыла авиасообщение с внешним миром, а украинских граждан планируют вернуть из 26 городов мира спецавиарейсами. Но из соседних стран границу можно пересечь на собственном авто и вернуться домой.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы и размещает на своем сайте полный список открытых автомобильных пунктов пропусков по всей Украине.
Украинцы могут пересечь границу на собственном автомобиле в пунктах пропуска, которые работают согласно распоряжению правительства.
На границе с Беларусью работают:
- В Черниговской области: “Сеньковка-Веселовка”, “Новые Яриловичи-Новая Гута”, “Славутич-Комарин”;
- Пункты пропуска в Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня”;
- В Волынской области пересечь границу можно в пункте пропуска: “Доманово-Мокраны”.
На границе с Польшей открыты:
- Во Львовской области: “Краковец-Корчева”;
- В Волынской области: “Ягодин-Дорохуск”.
- На границе с Словакией можно въехать:
- Закарпатская область: “Ужгород-Вишне-Немецкое”.
На границе с Венгрией открыты:
- В Закарпатской области: “Чоп (Тиса)-Захонь”.
На границе с Румынией доступны:
- В Закарпатской области: “Дьяково-Халмеу”;
- В Черновицкой области: “Порубное-Сирет”.
На границе с Молдовой открыты:
- В Одесской области: “Паланка – Маяки-Удобное”, “Староказачье-Тудора”, “Рени-Джюрджюлешть”;
- В Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач”.
На границе с Россией работают 4 КПП:
- В Харьковской области: “Гоптовка-Нехотеевка”;
- В Сумской области: “Юнаковка-Суджа”, “Бачевск-Троебортное”;
- В Черниговской области: “Сеньковка-Новые Юрковичи”;
- В Луганской области “Меловое-Чертково”.
Как сообщала "Страна", у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заявили, что не планируют помогать украинцам выехать на заработки за границу.
В мире зарегистрирован первый миллион излечившихся от коронавируса больных.
При этом распространение коронавируса по регионам страны не уменьшается, Минздрав опубликовал карту на 29 апреля.