Из-за пандемии коронавируса Украина закрыла авиасообщение с внешним миром, а украинских граждан планируют вернуть из 26 городов мира спецавиарейсами. Но из соседних стран границу можно пересечь на собственном авто и вернуться домой.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы и размещает на своем сайте полный список открытых автомобильных пунктов пропусков по всей Украине.

Украинцы могут пересечь границу на собственном автомобиле в пунктах пропуска, которые работают согласно распоряжению правительства.

На границе с Беларусью работают:

В Черниговской области: “Сеньковка-Веселовка”, “Новые Яриловичи-Новая Гута”, “Славутич-Комарин”;

Пункты пропуска в Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня”;

В Волынской области пересечь границу можно в пункте пропуска: “Доманово-Мокраны”.

На границе с Польшей открыты:

Во Львовской области: “Краковец-Корчева”;

В Волынской области: “Ягодин-Дорохуск”.

На границе с Словакией можно въехать:

Закарпатская область: “Ужгород-Вишне-Немецкое”.

На границе с Венгрией открыты:

В Закарпатской области: “Чоп (Тиса)-Захонь”.

На границе с Румынией доступны:

В Закарпатской области: “Дьяково-Халмеу”;

В Черновицкой области: “Порубное-Сирет”.

На границе с Молдовой открыты:

В Одесской области: “Паланка – Маяки-Удобное”, “Староказачье-Тудора”, “Рени-Джюрджюлешть”;

В Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач”.

На границе с Россией работают 4 КПП:

В Харьковской области: “Гоптовка-Нехотеевка”;

В Сумской области: “Юнаковка-Суджа”, “Бачевск-Троебортное”;

В Черниговской области: “Сеньковка-Новые Юрковичи”;

В Луганской области “Меловое-Чертково”.

Как сообщала "Страна", у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заявили, что не планируют помогать украинцам выехать на заработки за границу.

В мире зарегистрирован первый миллион излечившихся от коронавируса больных.

При этом распространение коронавируса по регионам страны не уменьшается, Минздрав опубликовал карту на 29 апреля.