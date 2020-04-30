Трамп заявил, что коронавирус покинет США и самоуничтожится
Президент США Дональд Трамп, который предлагал врачам доставить свет в организм больных коронавирусом, чтобы убить Сovid-19, вновь отличился неоднозначным заявлением по поводу эпидемии.
На своем традиционном брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил, что народу США нужно переждать, пока вирус уйдет и самоуничтожится.
Отрывок с брифинга передает Telegram-канал Пул N3.
Трамп: Нам надо подождать, пока вирус уйдет. Он уйдет, и мы вернемся к прежней жизни.
- Почему вы думаете, что без вакцины вирус уйдет?
Трамп: Он уйдет, покинет нас, уничтожится.
Ранее "Страна" сообщала, что в грузовиках у похоронного бюро Нью-Йорка нашли десятки разлагающихся трупов.
Так же мы рассказывали, что Том Хэнкс стал донором плазмы для зараженных Covid-19.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.