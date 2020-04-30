Президент США Дональд Трамп, который предлагал врачам доставить свет в организм больных коронавирусом, чтобы убить Сovid-19, вновь отличился неоднозначным заявлением по поводу эпидемии.

На своем традиционном брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил, что народу США нужно переждать, пока вирус уйдет и самоуничтожится.

Отрывок с брифинга передает Telegram-канал Пул N3.

Трамп: Нам надо подождать, пока вирус уйдет. Он уйдет, и мы вернемся к прежней жизни.



- Почему вы думаете, что без вакцины вирус уйдет?



Трамп: Он уйдет, покинет нас, уничтожится.





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