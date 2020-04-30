Миллионы американцев стали свидетелями конфузной ситуации, в которую угодил журналист телеканала ABC Уилл Рив. В прямом эфире популярного утреннего шоу "Good Morning America" журналист появился без штанов. И как только это разглядели пользователи соцсетей, тут же начали забрасывать его советами надеть брюки.

Уилл Рив вышел в эфир из дому из-за эпидемии коронавируса, и начал рассказывать о том, как аптеки используют дроны для доставки лекарств своим пациентам. Репортер решил не надевать штаны, рассчитывая на то, что его никто не заметит в таком виде. Он появился перед зрителями в одном пиджаке.

Однако при установке камеры что-то пошло не так, и зрители увидели то, что должно было остаться тайным.

Пользователь Адам Грэхэм, к примеру, написал: "Эй, наденьте штаны на моего парня".

Ранее "Страна" сообщала, что в грузовиках у похоронного бюро Нью-Йорка нашли десятки разлагающихся трупов.

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