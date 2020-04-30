В США, где от коронавируса умерло уже более 60 000 человек, обнаружили страшную находку, которая может быть напрямую связана с эпидемией.

Полиция американского мегаполиса Нью-Йорк обнаружила в грузовиках, припаркованных рядом с похоронным бюро в Бруклине, десятки мертвых людей.

Об этой чудовищной находке сообщает авторитетная газета The New York Times.

Полиция прибыла на место чрезвычайного происшествия по вызову жителей ближайших домов, которые жаловались на неприятный запах из грузовиков. После того, как их вскрыли, копам и предстала ужасающая картина - в фурах были десятки разлагающихся тел.

Один из местных чиновников на условиях анонимности сообщил, что похоронное бюро использовало грузовики для хранения тел после поломки морозильной камеры.

В настоящее время пока неизвестно, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии начали строить мобильные морги-шатры для жертв коронавируса.