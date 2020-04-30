В Южной Корее разыгралась огненная трагедия. Здесь, неподалеку от Сеула, вспыхнул масштабный пожар на строительной площадке торгового склада. Огонь распространялся столь стремительно, что унес жизни по меньшей мере 38 рабочих, еще 10 человек получили серьезные ранения.

Об этом сообщили пожарные власти Южной Кореи, как передает Интерфакс.

Пожар произошел в четырехэтажном здании в Ичхоне днем в среду, 29 апреля. Потушить его удалось только к вечеру. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Предполагается, что возгорание было вызвано взрывом во время строительных работ. Свидетели происшествия отмечают, что слышали многочисленные взрывы.

"Огонь, похоже, распространился чрезвычайно быстро, и жертвы, по-видимому, вообще не смогли эвакуироваться во время пожара", - заявили пожарные.

Ранее "Страна" сообщала, что в Южной Корее из-за взрыва в мотеле погибли 4 человека.

Так же мы рассказывали, что в Южной Корее загорелась больница, погиб 41 человек.