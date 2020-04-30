Знаменитый американский киноактер Том Хэнкс вместе со своей женой, актрисой и певицей Ритой Уилсон совершили благородный поступок. Супружеская чета, вылечившаяся от коронавирусной инфекции, стала донором плазмы для зараженных Сovid-19.

Об этом они сообщили на своих страницах в Instgram.

Том Хэнкс показал фотографию пакета с плазмой, которую он сдал на прошлой неделе, а Рита Уилсон выложила фото, на котором видно, как она сдает кровь для проверки на антитела.

Правда Том Хэнкс позволил себе пожаловаться на медицинскую бюрократию.

"Вот пакет с плазмой, сданной на прошлой неделе. После оформления всех документов это так же просто, как вздремнуть. Спасибо @arimoin и UCLA. Хэнкс", - написал актер.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что экспериментальное лекарство от рака опробуют для борьбы с коронавирусной инфекцией.