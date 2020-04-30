Том Хэнкс стал донором плазмы для зараженных Covid-19. Фото
Знаменитый американский киноактер Том Хэнкс вместе со своей женой, актрисой и певицей Ритой Уилсон совершили благородный поступок. Супружеская чета, вылечившаяся от коронавирусной инфекции, стала донором плазмы для зараженных Сovid-19.
Об этом они сообщили на своих страницах в Instgram.
Том Хэнкс показал фотографию пакета с плазмой, которую он сдал на прошлой неделе, а Рита Уилсон выложила фото, на котором видно, как она сдает кровь для проверки на антитела.
Правда Том Хэнкс позволил себе пожаловаться на медицинскую бюрократию.
"Вот пакет с плазмой, сданной на прошлой неделе. После оформления всех документов это так же просто, как вздремнуть. Спасибо @arimoin и UCLA. Хэнкс", - написал актер.
Фото: instagram.com
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