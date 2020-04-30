Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский" сменило пункт назначения. Еще в воскресенье оно направлялось в дальневосточный порт Находку, а теперь идет в Калининград.

О смене курса говорят данные на портале Myshiptracking от 29 апреля.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в декабре 2019 года заявил, что этот трубоукладчик может достроить "Северный поток-2", хотя нужно время на дополнительную подготовку судна.

И вот уже около 80 дней "Академик Черский" находится в пути, постоянно меняет пункт назначения. До Находки он вроде бы шел в шотландский порт Абердин. А до Абердина конечным пунктом прибытия заявлял египетский Порт-Саид.

Как писала "Страна", в феврале судно покинуло порт Находка и последовало в Сингапур.