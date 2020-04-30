Исследователи проанализировали 17 000 случаев заражения коронавирусом и обнаружили, что в 53% у больных были сопутствующие заболевания. Смертность у людей с сопутствующими недугами почти на 40% выше, чем у не имеющих других болезней.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на отчет группы экспертов из организации ISARIC.

Согласно данным этого крупнейшего на сегодня в Европе исследования, смертность людей, страдающих деменцией, на 39% выше средней. На 37% чаще летальным исходом заканчиваются случаи заражения больных ожирением, а на 31% - у страдающих заболеваниями сердца.

Почти треть (29%) подхвативших вирус имели заблокированные кровеносные сосуды, что затрудняет перекачивание крови и кислорода по всему организму.

Вероятность заражения и риск смерти также повышают сахарный диабет (он есть у 19: инфицированных), астма (у 14%) и болезни почек (у 15%).

Менее 10% заразившихся составляют активные курильщики.

Ранее "Страна" давала статистику смертности от вируса в Украине по возрастам. Самая высокая летальность наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет.

Мы также писали, что подавляющее большинство умерших от коронавируса украинцев (71%) имели сопутствующие болезни.