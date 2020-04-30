Количество больных коронавирусом в Италии остается стабильным по сравнению со показателями за прошлые дни. Так, за последние сутки в стране зарегистрировали 2 086 случаев заражения.

Об этом сообщает Служба гражданской обороны Италии.

Для примера, накануне служба сообщала о 2,1 тысяче заражений в сутки. Скончалось за последние сутки 323 человека с COVID-19 по сравнению с 382 умершими ранее. Количество вылечившихся в сутки также практически не меняется - сегодняшний результат показал цифру в 2 311 выписанных из больниц, прежние результаты - 2 317 в сутки.

Всего в стране болеют 203,6 тысяч человек, из которых более 71 252 уже вылечились и 2 311 умерли.

Более 80% заражений происходит сейчас в пяти регионах Италии: Ломбардии, Пьемонте, Эмилии-Романье, Венето и Лигурии.

Напомним, врач-уролог и руководитель госпиталя МВД в Киевской области Юрий Сак, в составе группы украинских медиков полетевший в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об опыте работы за границей.

Как сообщала "Страна", власти Италии и Франции призывают своих граждан провести летний отпуск, не покидая пределы стран.