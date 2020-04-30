Чартерный рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" PS1118 Киев - Лондон вылетел в Великобританию. Он должен был отправиться в 12:40 в среду, но был отложен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины.

Об этом изданию "Громадське" рассказал один из пассажиров борта Олег Тумак.

Запрет от Госавиаслужбы был получен за два часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылок на нормативные документы. В результате более 100 пассажиров несколько часов томились в терминале аэропорта "Борисполь".

По словам Тумака, около 19:40 29 апреля его попутчикам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30. Таким образом, из-за бюрократических формальностей вылет задержался на 9 часов.

Этот рейс МАУ был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за границей.

Ранее мы сообщали о заявлении Дениса Шмыгаля, что правительство Украины не против отпустить украинцев на заработки в ЕС, но только чтобы они 3 месяца не возвращались.

Об этом Шмыгаль заявил по итогам встречи с послом Европейского Союза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые официально захотят пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинские власти не выпускают заробитчан на сезонные работы в Европу.