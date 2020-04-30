Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Северной Корее существует реальная угроза распространения коронавирусной инфекции и голода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам политика, на территории КНДР может возникнуть нехватка продовольствия. "Мы внимательно следим за всем этим, потому что это может действительно повлиять на наши планы, то есть денуклеаризацию Северной Кореи в конечном счете", — сказал Помпео.

В конце марта сообщалось, что Северная Корея, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией.

Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции. Источники подчеркивали, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.

Также мы писали, что Северная Корея возобновляет ядерные испытания и сняла запрет на запуск межконтинентальных ракет.