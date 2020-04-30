В "Украинской Ухани" - Черновицкой области, которая лидирует по количеству заболевших коронавирусом в стране, за последние сутки зафиксировали еще 82 случая заражения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Отмечается, что 52 случая инфицирования из этих 82 нашли в Черновцах.

"Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 571 человек. 18 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 116 человек", - заявил он.

По его словам, лабораторный центр Черновцов получил Амплификатор, который позволяет вдвое быстрее проводить тесты на коронавирус. Так, за последние сутки их численность составила 500 анализов.

В "украинской Ухани" уже больше полутора тысяч заболевших коронавирусом. Видео: Facebook / Сергей Осачук

При этом, в шести районах области количество зараженных а=вышло на плато и перестало расти каждый день.

Напомним, "Страна" разобралась, почему Черновицкая область стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Как сообщала "Страна", за сутки в Черновицкой области зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Среди них шесть детей. В области умерли пять человек, у которых подозревали вирус.