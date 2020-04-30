Кабмин открыл рынки. Кличко опять против?

Как и ожидалось, Кабмин принял решение об открытии рынков. В пятницу, 1 мая, они должны заработать. Но не факт, что заработают все. В Киеве повторяется та же история что и в начале апреля: правительство разрешение дало, а мэрия заявила, что она закрывала – она и будет открывать. И это даже несмотря на то, что Виталий Кличко позавчера дал обещание, что если Кабмин свое решение примет, то и киевская власть поступит аналогично. Так что киевлянам не стоит удивляться, если их рынки в пятницу окажутся закрытыми.

Впрочем, вряд ли Кличко долго будет стоять на пути ослабления ограничительных мер. Это опасно не только с электоральной точки зрения – тут ситуация посерьезнее: вчера возле здания Кабмина уже прошли протесты малого бизнеса, и если столичная власть будет вести себя более жестко, чем центральная, то они переместятся под мэрию.

Пример Львова показателен: там местный мэр Андрей Садовой с 12 мая собирается разрешить работу не только парикмахерским и маленьким непродуктовым магазинам, но и открытым площадкам кафе – хотя с точки зрения распространения коронавируса общепит опаснее всех магазинов вместе взятых. Но Садовой вынужден реагировать на настроения в городе: для Львова кафе – это как рынки для небольших городов.

Тем временем с мертвой точки сдвинулся еще один вопрос – о возможности для заробитчан уехать за границу. Еще позавчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил по этому поводу твердое "нет" (и вряд ли он это делал по собственной инициативе), а уже вчера с премьером встретились посол ЕС и временный посол США, и Денис Шмыгаль сказал им, что, в принципе, все возможно.

Премьер поставил несколько условий, которые уместились в одну фразу: легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда для украинцев. Правда, эти условия могут стать и запретительными - сейчас украинцы востребованы на работах по сбору урожая в ЕС. А это, как правило, гораздо меньший срок, чем три месяца.

То есть, подобное условие будет во многих случаях невыполнимым. Хотя, может быть, окажется все также как обычно - слова произнесенные премером останутся просто словами. И заробитчан будут выпускать из Украины без всяких условий. Точно также как приезжающий украинцев долго пугали обязательной обсервацией, а в итоге просто отпустили по домам.

Туберкулез: власть провоцирует эпидемию?

Пока Минздрав реализует второй этап медреформы, министр здравоохранения выступил против нее. Вообще следует отметить, что Максим Степанов – первый руководитель Минздрава, который озвучивает те негативные последствия второго этапа реформы, ранее называвшиеся только экспертами, врачами, журналистами и оппозицией. Вот и вчера он сообщил о критической ситуации с лечением туберкулеза по всей стране, которая возникла из-за перехода здравоохранения на новую схему финансирования.

По его словам, дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80% – и это даже хуже, чем предполагали ранее, поскольку известно, что в бюджете Минздрава на 2020 год финансирование туберкулезных диспансеров уменьшено на 40% по сравнению с прошлым годом.

Степанов прогнозирует, что если ситуация не изменится, то тысячи медработников останутся без работы, а заболеваемость туберкулезом за пару лет увеличится на 30%. Кстати, за первые два месяца нынешнего года от туберкулеза умерло почти 600 человек, и это сравнимо со смертностью от коронавируса.

Так что, если медреформа пойдет по плану, то через пару лет повторится ситуация нынешнего года с санэпидемстанциями: сначала мы потеряем тубдиспансеры и специалистов, а потом срочно будем все восстанавливать.

Президент и его друзья берут налоговую под контроль

Налоговая получила нового руководителя. Как и прогнозировала "Страна", им стал Алексей Любченко – бывший замглавы налоговой десятилетней давности. Человек, известный своей близостью к Илье Павлюку и Виктору Тимошенко – людям из окружения президента Зеленского, которых связывают со "сотрящими" на таможне и налоговой.

Это означает, что Зеленский покончил с романтикой а-ля Голобородько и начал заводить на себя большие финансовые потоки – чтобы после президентства не пришлось снова выходить на сцену.

Если Павлюк и Зе смогут завести своих людей и на руководство таможни (а такие слухи упорно ходят), то получается "агентство полного цикла" по освоению потоков в бюджет.

Любопытно, что внутри фракции "Слуги народа" все эти движения не вызывают особого шума. Хотя обычно, когда одна из групп назначает своего человека на важную должность, их конкуренты тут же начинают массированный слив компромата в прессу и через телеграм-каналы.

А сейчас - тишь да гладь, хотя придраться объективно есть к чему.

Объяснение этому парадоксу может быть в том, что всем остальным группам, а также олигархам, обещаны свои куски "налогово-таможенного пирога" и потому они ждут "раздачи слонов". А вот если в этом процессе кого-то кинут, то тогда и стоит ожидать взрыва возмущений и разоблачений.

Еще один фактор - позиция Запада. Накануне самого конкурса по главе налоговой посольства США и ЕС выразили осторожное недовольство тем, что конкурс может быть непрозрачным. По итогу он таким и оказался.

Но в правительстве это объяснили ускоренной процедурой назначения на госдолжности, которая была принята во время эпидеми.

И сейчас Запад руками своего лобби в Раде (в лице, например, фракции "Голос") пытается провести изменения в закон, по которому назначаемые во время карантина по ускоренной процедуре люди после окончания карантина должны вновь пройти конкурс (то есть, по сути, их назначение будет временным).

А вот если эти изменения будут провалены, тогда, возможно, и последует уже возмущенная реакция.

Битва за НАБУ: МВФ шантажирует Зеленского

Тем временем нынешняя власть пытается освободить еще одно место, занятое еще со времен Петра Порошенко, – главы Национального антикоррупционного бюро. Правда, сопротивление этой инициативе со стороны Запада намного сильнее, чем в ситуации с должностями в налоговой и таможне: вчера уже начался шантаж через МВФ, глава миссии которого заявил, что изменения в закон о НАБУ, которые могут привести к отставке Артема Сытника, могут привести к отсутствию траншей.

Публичной логики в этом заявлении нет никакой – как говорится, где НАБУ, а где МВФ? НАБУ занимается коррупционными преступлениями во власти, но занимается так, что ни один топ-чиновник за время его существования не был осужден. По идее, МВФ сам должен требовать заменить Сытника кем-то более эффективным, но – нет. И дело вовсе не в эффективности главы НАБУ, а в том, что через него – полностью подконтрольного Западу – можно давить на всех без исключения представителей власти, добиваясь нужных решений. Так что МВФ еще раз подтвердил, что является не финансовой институцией, а приводным ремнем власти Запада (прежде всего – США) над странами третьего мира.

Но, несмотря на давление, "слуги народа" ищут способ избавиться от Сытника. Изменений в закон о НАБУ сегодня в повестке дня не будет, но нардепы хотят инициировать аудит нацагентства. В данном случае это будет медленнее, зато полностью по закону – и даже МВФ ничего не сможет сказать по этому поводу. А результат аудита понятен, поскольку за четыре года уже всем понятно, что толку от нынешнего НАБУ для страны (а не для Запада) – ноль.

Топ-менеджерам госкомпаний урезали зарплаты. Но ненадолго

Правительство выполнила норму, заложенную в бюджет и зарплаты руководителей госкомпаний вроде "Укрзализныци" и "Укрпочты", а также членов их правлений на время карантина урежут до 10 минимальных зарплат. То есть до 47 тысяч с копейками.

По сравнению с нынешними сотнями тысяч, которые получают "соросята на пенсии", – разница существенная. Правда, потери могут составить только одну зарплату – апрельскую: согласно решению правительства, урезание касается выплат только с 1 апреля (хотя карантин введен еще в марте), а в мае, как известно, карантин могут отменить. Или смягчить – но даже этого будет достаточно, чтобы топ-менеджеры госкомпаний потребовали "свое".

Между тем, учитывая то, как работают госкомпании, урезание следовало бы сделать постоянным. Или поставить в жесткую зависимость не только от увеличения прибыли, которое достигается ростом цен и сокращением персонала, но и от увеличения объема услуг. Проще говоря, "Укрзализныця" должна больше перевозить, а не задирать цены, – тогда и зарплаты топ-менеджмента можно делать большими.

А что касается наблюдательных советов, то их вообще следовало бы разогнать. Но Запад этого сделать не даст – потому что где же тогда кормиться отставным борцам за западную демократию?