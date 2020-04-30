В Киеве на Воздухофлотском проспекте в среду, 29 апреля, прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

Видео неприятности, которое снял очевидец, опубликовал портал dtp.kiev.ua в Facebook.

"Прорыв трубы в Киеве на Воздухофлотском. На месте работают коммунальные службы", – написали под кадрами, уточнив, что высота струи воды достигает 30 метров.

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", порыв трубопровода был оперативно устранен.

"Сегодня в 11 утра во время ремонтных работ водопроводной сети на пересечении улицы Льва Толстого и улицы Вокзальная произошел порыв трубопровода - на изношенном участке водопровода в районе станции метро "Вокзальная" поврежден запорный вентиль", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ремонтные бригады Киевводоканала своевременно приступили к ликвидации аварии. Сейчас работы на этом участке уже завершаются, вода подается жителям улицы в полном объеме.

Ранее сообщалось, что по данным экс-главы Госслужбы по ЧС под Киевом может случиться прорыв дамбыю

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