В среду, 29 апреля, в 20:05 от сети был отключен атомный блок номер 3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Это произошло после срабатывания автоматики.

О случившемся написал в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По словам Геруса, после отключения блока общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт.

"Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций", - сообщил Герус.

Комментаторы поинтересовались, почему произошло отключение. На этот вопрос ответил бывший сотрудник компании "НЕК Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Потому что закончилась зима и пришла весна вместе с карантином. Потребление упало. Каждый год зимой "Энергоатом" производит больше, чем весной или летом. Кроме того, написано, что в этом случае сработала автоматика, это означает, что произошло технологическое нарушение и к балансовым проблемам или проблемам рынка электроэнергии этот инцидент вообще отношения не имеет. Текст в посте - просто манипулятивное воздействие на общественное мнение", - отметил Ковальчук.

В феврале "Страна" сообщала, что на Хмельницкой АЭС в четвертый раз продлили срок ремонта блока №1, который не работает уже более года.

Тогда же мы писали, что на Ровенской АЭС отключили 4-й энергоблок для проведения ремонта.