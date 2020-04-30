Количество умерших от коронавируса граждан США перевалило за 60 тысяч человек. Большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк.

Соответствующие данные размещены на онлайн-карте заболеваемости коронавирусом, которую разработал Университет Джонса Хопкинса.

Так, за все время эпидемии коронавируса в мире, в Соединенных Штатах от осложнений болезни умерло 60 207 человек. В штате Нью-Йорк известно о 18 076 смертях.

В целом в стране COVID-19 больны 1 030 487 человек. Вылечились от коронавируса 116,8 тысяч американцев. США продолжают быть лидером заболеваемости вирусом в мире, количество погибших уже превысило жертвы страны во Вьетнамской войне.

Напомним, в США число инфицированных коронавирусом превысило один миллион человек. Прирост заболевших за сутки составил 17 782 человека. Таким образом, если учесть, что в мире три миллиона инфицированных, в Соединенных Штатах находится треть от всех заразившихся.

Как сообщала "Страна", пезидент США Дональд Трамп на очередном брифинге в Белом доме, посвященном проблеме борьбы с эпидемией коронавируса объявил о необычных мерах противодействия грозной болезни.