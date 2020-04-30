В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, импорт черной икры вырос на 168,5%, или на 2,87 млн гривен до 4,573 млн гривен, а экспорт этой продукции – на 14,8%, или на 0,345 млн гривен до 2,668 млн гривен.

Об этом говорится в данных таможенной статистики на сайте Государственной таможенной службы.

Так, 65% импорта в Украину – это икра происхождением из Китая, 12,8% - импорт икры из неизвестной страны происхождения.

Россия в таможенной статистике не упоминается.

Страна поставки для большей части экспорта черной икры из Украины не указана в таможенной статистике.

Ранее "Страна" информировала, что в "Нафтогазе" не хотят импортировать дешевый газ.

Также мы сообщали, что с мая вступают в силу запретительные пошлины на импорт угля из России.