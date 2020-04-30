В Великобритании собираются испытывать на людях экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство бемцентиниб. Предполагается, что оно способно эффективно помогать зараженным коронавирусом.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бемцентиниб стал одним из шести лекарств, которые власти Великобритании одобрили для срочных тестов на людях. Уже на этой неделе 120 госпитализированных пациентов с коронавирусом начнут его принимать.

Ранее лабораторные исследования Университета Айовы (США) показали, что это лекарство от рака может усиливать иммунную реакцию организма и препятствовать попаданию вируса в клетки легких и его размножению там.

Бемцентиниб, уже успешно испытанный как противораковый препарат, предназначен для пожилых людей и пациентов с сопутствующими тяжелыми заболеваниями. Поэтому он почти не обладает побочными эффектами.

На днях "Страна" сообщала, что в России первые испытания подтвердили эффективность против коронавируса американского лекарства от малярии 1970-х годов.

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