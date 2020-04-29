В Донецкой области обнаружили еще 16 больных коронавирусом человек. Всего в регионе зараженных насчитывается 68.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"16 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток: 10 в Мариуполе, 2 в Мангуше, 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 в Константиновке", - заявил он.

По его словам, больные из Мариуполя и Мангуша контактировали с сотрудниками областной больницы интенсивного лечения Мариуполя. В частности, с одним врачом и 4-летним ребенком. Случаи, выявленные в Краматорске, Бахмуте и Константиновке, связаны с пребыванием носителей болезни за границей.

На контролируемом участке Донецкой области известно об одной смерти от коронавируса, еще 11 пациентов вылечились.

Напомним, в Донецкой области в поминальные дни закроют кладбища, исключения будут сделаны только для похорон. Посещение кладбищ будет запрещено в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни.

Как сообщала "Страна", в Донецкой области зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом.