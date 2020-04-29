В Харьковской области неподалеку от многострадального военного арсенала в Балаклее загорелся сухостой.

Об этом сообщает "Общественное ТВ".

Пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что пожар произошел в стороне от арсенала, где в марте 2017 года возник грандиозный пожар, закончившийся эвакуацией окрестных поселений. Тушением сухостоя сейчас занимаются спасатели.

Пожар возник около 12:30 на выезде из города на окружной дороге. Загорелись сухая трава и мусор. Площадь пожара сейчас составляет около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения. Угрозы распространения нет.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным ОГА, пожары под Житомиром не достигнут масштабов тех, чтобы были раньше.

Также мы писали, что у границы с Беларусью на севере Житомирской области возник новый лесной пожар.