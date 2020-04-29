Коронавирусная болезнь может быть весьма коварна. Иногда она внезапно меняет протекание и после улучшения состояния может появиться новая волна симптомов.

Как сообщает "РИА Новости", об этом в ходе круглого стола по борьбе с коронавирусом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс. На фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию", - пояснил Мурашко.

Чиновник отметил, что на эффективность лечения сильно влияет взаимодействие медицинского работника и пациента.

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