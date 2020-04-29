Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3397 "Об амнистии осужденных (относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)".

Документом предлагается объявить амнистию для определенных категорий осужденных с целью недопущения возникновения и распространения болезни COVID-19 в учреждениях исполнения наказаний, передает Юрлига.

Так, основными критериями предложенной амнистии являются:

- объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), которые существенно снижают опасность лиц, которых предлагается освободить;

- значительный срок отбытого наказания на момент объявления амнистии.

Авторы законопроекта отмечают, что по состоянию на 1 апреля 2020 году в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 942 человека. В случае же принятия законопроекта предварительно будут подлежать освобождению 3009 человек, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие.

В частности, предлагается освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, признанных виновными в совершении умышленного преступления, которое не является тяжким или особо тяжким, лиц, признанных виновными в совершении неосторожного преступления, которое не является особо тяжким, а также лиц, уголовные дела в отношении которых по указанным преступлениям рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу:

- которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними;

- женщин, беременных на день вступления в силу Закона;

- которые не лишены родительских прав и на день вступления в силу Закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, детей с инвалидностью и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных лицами с инвалидностью;

- которые на день вступления в силу Закона в установленном порядке признаны лицами с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также больными активной формой туберкулеза (диспансерные категории 1-4), на онкологические заболевания (III, IV стадии по международной классификации TNM), СПИД (III, IV клинические стадии по классификации ВОЗ) и другие тяжелые болезни, препятствующие отбыванию наказания и которые подпадают под определение Перечня заболеваний, являющихся основанием для подачи в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания, указанном в приложении 12 к Порядку организации оказания медицинской помощи осужденным к лишению свободы;

- которые на день вступления в силу Закона достигли пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

- ветеранов войны (участники боевых действий, лица с инвалидность вследствие войны и участники войны, подпадающие под действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»);

- участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы - лиц, подпадающих под действие Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" и аналогичных законов других государств - бывших республик СССР;

- которые на день вступления в силу Закона имеют одного или обоих родителей, достигших 70-летнего возраста или признаны лицами с инвалидностью первой группы, при условии, что у этих родителей нет других трудоспособных детей.

Также, в частности, предлагается освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, кроме тех, которые подлежат освобождению от отбывания наказания на основании этого Закона, осужденных за преступления, не сопряженные с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не менее одной четверти назначенного срока основного наказания.

Кроме того, планируется освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, если на день вступления в силу этого Закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания, кроме подлежащих освобождению от отбывания наказания.

Амнистию не планируют применять к лицам, указанным в статье 4 Закона "О применении амнистии в Украине", а также к лицам, которые:

- после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания, вновь совершили умышленное преступление;

- ранее освобождались из мест лишения свободы условно-досрочно и вновь совершили умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление;

- освобождены судом от отбывания наказания с испытанием и до окончания определенного судом испытательного срока вновь совершили умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление;

- имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, детей с инвалидностью и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных лицами с инвалидностью, и совершили преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство или другие охраняемые законом права и интересы этих детей;

- осуждены за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц;

- имеют одного или обоих родителей старше 70 лет или признанных лицами с инвалидностью первой группы и совершили преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство или другие охраняемые законом права и интересы этих родителей;

- осуждены за преступления против основ национальной безопасности (полный перечень преступлений предоставляется в документе).

Решение о применении или неприменении амнистии будет приниматься судом в отношении каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания.

В случае принятия соответствующего документа, Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и подлежит исполнению в течение трех месяцев.

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