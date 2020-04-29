В Испании, где готовят постепенное смягчение коронавирусного карантина, зарегистрировали рекордное количество вылечившихся от коронавируса пациентов. Так, за последние сутки больницы выписали 6 399 человек, которые успешно прошли повторный тест на COVID-19.

Об этом сообщает местная газета El Pais со ссылкой на данные медиков.

Так, 6 399 вылечившихся за сутки пациентов - рекорд с самого начала эпидемии в стране. В целом известно о 109 тысячах выздоровевших испанцев.

Умерли от осложнений болезни 325 человек. Для примера, 28 апреля таких было 301. Однако шестой день подряд количество умерших в день больных не превышает 400. За все время пандемии умерло 24 275 человек.

Всего в стране известно о 213 тысячах случаев заражения.

Напомним, в Испании за нарушение карантина будут штрафовать на сумму до 10,4 тысяч евро. Власти ввели беспрецедентно огромные штрафы, чтобы сдержать распространение смертельно опасной болезни.

Как сообщала "Страна", правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни, состоящий из четырех этапов, первый планируется начать реализовывать 4 мая. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства глава испанского правительства Педро Санчес