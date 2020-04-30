На планете почти миллион человек из заразившихся коронавирусом уже выздоровели. С начала пандемии заболели 3 195 317, а выздоровели 988 079.

Такие данные приводит портал Worldometers, отслеживающий статистику по COVID-19.

Таким образом, сейчас продолжают болеть более 2 миллионов человек, причем 97% из них переносят заболевание в легкой форме.

Лидером по числу случаев инфицирования и летальных исходов остаются США. Там с начала вспышки выявлено 1 млн 52 тысячи случаев заболевания, скончались около 61 тысячи человек.

Среди европейских стран лидерами по заболеваемости являются Испания, Италия, Франция, Великобритания и Германия.

В азиатских странах ситуация нормализуется. В Китае за минувшие сутки выявили только 22 новых случая заболевания, причем 21 из них - завозные.

Между тем уже начинают сказываться экономические последствия пандемии. Так, из-за коронавируса экономика США обвалилась впервые за шесть лет. Вследствие карантина экономика Испании может рухнуть на 12,4%, а Германии - на 7,5%.