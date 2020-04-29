Появилось видео момента ДТП, где автомобиль сбил на переходе пешехода, который шел на красный
Последствия нарушения ПДД и невнимательности участников дорожного движения зафиксировала камера наблюдения в Киеве.
Эпизод со столкновением выложил портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.
В комментарии к видео отмечается, что несколько дней назад на улице Р.Окипной водитель Mercedes совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.
Женщину госпитализировали медики, а делом занимаются следователи.
"Мы же еще раз напоминаем об обязанности каждого участника дорожного движения выполнять требования ПДД и быть внимательными на дороге", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" информировала, как на трассе под Винницей полицейский насмерть сбил пешехода.
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