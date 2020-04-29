В подмосковном Звездном городке заразились коронавирусом 41 житель. Среди заболевших Covid-19 есть шесть сотрудников Центра подготовки космонавтов.

Статистику обнародовал в своем Instagram мэр Звездного городка Евгений Баришевский.

"Всего заболевших 41 человек... Из них сотрудников ЦПК 6 человек", - сообщил мэр.

Также в выявлены 14 инфицированных в Медико-санитарной части №2 Звездного городка.

Ранее "Страна" писала, что к утру 23 апреля в России у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли выявили коронавирус. Для двоих работников "Роскосмоса" Covid-19 оказался летальным.

Также мы рассказывали, что вчера по числу зараженных коронавирусом Россия вышла на восьмое место в мире, обойдя лидировавший ранее Китай, а также Иран.