В российском Центре подготовки космонавтов заразились коронавирусом шесть сотрудников
В подмосковном Звездном городке заразились коронавирусом 41 житель. Среди заболевших Covid-19 есть шесть сотрудников Центра подготовки космонавтов.
Статистику обнародовал в своем Instagram мэр Звездного городка Евгений Баришевский.
"Всего заболевших 41 человек... Из них сотрудников ЦПК 6 человек", - сообщил мэр.
Также в выявлены 14 инфицированных в Медико-санитарной части №2 Звездного городка.
Ранее "Страна" писала, что к утру 23 апреля в России у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли выявили коронавирус. Для двоих работников "Роскосмоса" Covid-19 оказался летальным.
Также мы рассказывали, что вчера по числу зараженных коронавирусом Россия вышла на восьмое место в мире, обойдя лидировавший ранее Китай, а также Иран.
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