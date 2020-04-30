Пересечение польской границы в обе стороны во время карантина для украинцев стало платным в прямом смысле слова. Неофициально, за проезд 300 метров в машине от украинских до польских ворот, берут 300-350 злотых (около 2 тысяч гривен), в Украину цена дешевле - 50 злотых (320 грн) на "Краковце" и 20-30 злотых (130-200 грн) на "Ягодине".

О мзде за проезд короткого отрезка пути в битком набитом автобусе (где весь карантин насмарку), который перевозит пешеходов через нейтральную территорию из Польши в Украину, известно уже полтора месяца, с начала карантина.

Когда наплыв через границу в конце марта резко вырос, местные власти совместно с МЧС пустили бесплатные автобусы (они ездят и сейчас), но их не хватало. И тогда на границу пустили частных перевозчиков, которые начали брать плату, естественно, "черным налом".

Такса за пересечение границы в 20-50 злотых уже стала обычным делом, "Страна" не раз писала о платном проезде через кордон (а на "Ягодине" один из автобусов еще и регулярно ломается и пассажиры его сами толкают).

Большой скандал возник на минувших выходных после поста в соцсетях львовского заробитчанина Богдана Шарко (который он затем стер), который подсчитал, сколько заработали на полулегальных перевозках.

В автобус с логотипом East West Eurolines на 60 сидячих мест набивают обычно 80 человек, таким образом за одну ходку выходит около 25 тысяч гривен.

Пересечение границы на законных основаниях в карантинные времена превратилось в квест. Платный. Фото: Богдан Шарко

Сейчас в сутки границу пересекает около полутысячи человек, ходит около шести рейсов (во время наплыва было в разы больше), выходит - 160 тысяч гривен навара в день, или около 3,5 млн грн в месяц.

И пограничники, и таможенники, и местные власти открестились от причастности к бизнесу на перевозках через границу. Дескать, цену устанавливают частные перевозчики, а с ними якобы разбирается полиция (причем только сейчас, через полтора месяца работы бусов, о которых знали все). Впрочем, что это за перевозчики, ни в обладминистрации, ни в полиции не говорят.

После резонанса власти заявили, что теперь людей будут перевозить бесплатно только спасатели. Во Львовской областной администрации заявили, что в "Краковце" пустили два таких автобуса, каждый из которых за раз может перевезти 25 пассажиров.

Однако, как рассказал наш источник на западной границе, этих автобусов не хватает и платные могут пустить опять (например, Ягодине с начала карантина, по данным МЧС, бесплатные автобусы перевезли 7,5 тысяч человек, а всего там границу пересекли на порядок больше - кто своей машиной, кто-то на платных автобусах).

Ни в пограничных автобусах, ни в будке контроля никто не соблюдает дистанции. Фото: Виталий Глагола

"Перевозчики договариваются напрямую с начальником таможни, он дает добро на эти рейсы. Все в доле, все довольны", - говорит источник.

В разы дороже стоит пересечение границы из Украины в Польшу (но и поток меньше). В обратную сторону людей везут уже не автобусы, а машины. Плата - 300-350 злотых (около 2 000 -2 200 гривен).

"Сын гражданин Польши ехал в сторону Польши и там вообще никаких автобусов, а только частники и цена не 50 злотых, а 50 долларов за тех же 500 метров. И никакая таможня не шла на встречу, звонил - сказали четко, только в машине и все", - написала в Facebook Грета Чорунзикевич из Польши.

Наши источники на границе говорят, что эти деньги идут пограничникам, которые крышуют платный рпоезд. В Западном управлении пограничной службы "Стране" заявили, что не имеют отношения к перевозчикам.

"90 долларов приготовьте для пограничников"

Украинцы же, которые едут в Польшу, делятся, что сами перевозчики признаются, что мзда идет пограничникам.

"Первое от чего я о@ренел, так это от цен до границы. Две тысячи гривен из Киева до пункт пропуска Ягодин, но это ещё ладно. Больше всего я просто вскипел от злости, когда уже пятый перевозчик говорил мне дословно следующее: "Ну, вы приготовьте помимо оплаты за проезд ещё 350 злотых/90 долларов для пограничников, чтобы вас без проблем пропустили". То есть государство становится самым настоящим рэкетом во время такой сложной ситуации для своих же граждан. Я должен заплатить, чтобы покинуть страну. Но при этом у меня есть все легальные основания её покинуть, а Польша готова меня принять", - рассказал "Стране" живущий в Варшаве менеджер среднего звена, который возвращался на днях из Украины в Польшу.

"Все знали, но молчали, что цены были от 50 до 100 долларов. Поляки смеялись, как ж своих так обдирают. Краковец, Ягодин и Шегини всегда были самым штатным вором государственной кассы. Вы съездите, пройдитесь теми "мисцевостями", и обратите внимание, что простой солдат далеко не отстает от начальства своим поместьем", - написал в Facebook пользователь под ником Mikołaj Ua PL.