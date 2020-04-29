Мессенджер WhatsApp обвиняет Израиль во взломе более чем 1,4 тысячи аккаунтов пользователей, среди которых есть журналисты, активисты и высокопоставленные чиновники.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, представители мессенджера предъявили обвинения израильской IT-компании NSO Group, которая, по словам обвинителей, совершала звонки на телефоны жертв и незаметно устанавливало их устройства приложение Pegasus. Затем компания с помощью сети компьютеров мониторила это приложение, получая доступ к их смартфонам.

Мессенджер обвинил NSO в несоблюдении правил безопасности и в злоупотреблении своими полномочиями.

Отмечается, что один из разработчиков WhatsApp, который исследовал хакерские атаки, сообщил в суде, что в 720 случаях данные пользователей перенаправлялись на сервер, штаб-квартира которого базируется в Лос-Анджелесе. Он принадлежит компании, центр обработки данных которой используется NSO.

Сама компания опровергла эти обвинения и заявила, что ее продукты используются властями для предотвращения терроризма, пресечения преступлений и спасения жизней. Также там опровергли использование приложения Pegasus.

Ранее сообщалось, что WhatsApp из-за борьбы с коронавирусными фейками ограничил пересылку сообщений всего до одного человека.

Также мы писали, что злоумышленники легко могут атаковать участников группового чата WhatsApp.