Украинские власти объявили о трех возможных сценариях выхода из карантина. Однако постепенно отменять ограничения в стране начнут не ранее 12 мая.

Удалось отстоять свои права аграриям - после серии протестов в регионах правительство разрешило открыть продовольственные рынки с 1 мая. Тем не менее, это не остановило протесты других ФОПов, которые вчера собрались под Кабмином.

Тем временем, назревает скандал относительно отказа украинских властей давать разрешение на вылет украинцев на заработки за границу. Хотя "заробитчанские чартеры" уже были организованы, а люди хотели лететь на сезонные работы.

В Украине на последний день апреля зафиксировано 10 406 случаев коронавируса. Плюс 540 заболевших - что явлется рекордом. Главный санитарный врач Виктор Ляшко высказал мнение, что страна вышла на плато по заболеваемости Covid-19.

Главные новости о коронавирусе в Украине и мире 30 апреля - в хронике событий "Страны", материал обновляется.

Карта коронавируса в Украине 30 апреля

09:20 В Украине - 540 новых заболевших коронавирусом. Это рекордный показатель на данный момент.

09:05 По данным на утро 30 апреля в Германии число зараженных коронавирусом выросло до 159 119 человек (рост 1478 за сутки). Скончались 6288 (+173 за сутки). Об этом сообщили в институте Роберта Коха.

08:45 Минздрав не устает предупреждать украинцев. На эти майские лучше оставаться дома. Шашлык-машлык, как-нибудь потом...

08:35 Против короны - без штанов! Под таким девизом, правда невольно, прошел для репортера АВС Уилла Рива утренний эфир шоу "Good Morning America". Журналист работал на удаленке из собственного дома и когда пришло время включения надел только пиджак - мол и так сойдет - и появился в прямом эфире с рассказом об эпидемии... Но без штанов. Камера подвела... Бывает...

08:20 Президент Трамп снова отличился. Он заявил, что коронавирус покинет США и самоуничтожится...

08:00 Немного утренних прогнозов на недалекое будущее.

"Это не кризис. Теперь так будем жить всегда. Почему-то думают, что с окончанием карантина всё закончится. Нет, закончится карантин, а кризис только начнётся!

Он будет не такой, как предыдущие кризисы. Государства печатают лёгкие деньги. Производством и ростом они не обеспечены.

У банков хватает ликвидности, а значит банкротств и быстрого очищения экономики не будет. Будет скрытая инфляция. В долгую. Растянутый во времени дефолт-лайт.

Нужно учиться жить в кризис и перестать его так называть. Теперь так будет всегда", - пишет в Facebook бизнесмен Евгений Черняк.

07:57 Минздрав опубликовал инфографику о летальности коронавируса в разном возрасте. Самая высокая - у лиц, старше 70 лет. До 40 лет она не превышает 0,6%.

07:53 Ожирение, деменция, больное сердце и сосуды, диабет, астма. Врачи составили список болезней, с которыми нужно остерегаться коронавируса.

07:50 Страны с наибольшим приростом смертельных случаев (красная колонка справа).

07:45 Первая десятка стран по новым заболевшим за 29 апреля. Первенство держат США, но на второе место вырывается Бразилия, которая опускает Россию на третье место.

07:40 Немного общемировой статистики на это утро.

Во-первых, в мире стало больше миллиона излечившихся от коронавируса. То есть выздоровел в мире уже каждый третий из тех, кто подхватил инфекцию.