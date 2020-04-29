В Молдове от коронавируса умерли уже 111 человек. За последние сутки заразиться в стране успели 133 гражданина.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Молдовы.

"В среду скончалась 85-летняя жительница Кишинева. Она была госпитализирована 18 апреля в больницу №1. Имела сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда в анамнезе, высокое кровяное давление, сахарный диабет II типа. Также скончался 51-летний мужчина из Тирасполя. Имел сопутствующие заболевания: кардиомиопатия токсического генеза", - указано в сообщении.

Так, за последние сутки в стране зарегистрировали 133 новых пациентов с коронавирусом, в целом их количество достигло 3 771 человек. С учетом 1 114 выздоровевших человек, в Молдове еще 2 548 пациентов продолжают болеть.

С 17 марта по 15 мая в стране введен режим чрезвычайного положения. Шесть населенных пунктов заблокированы для въезда и выезда. Несмотря на быстрое распространение. некоторые ограничительные меры в Молдове были сняты 27 апреля. В частности, было разрешено гулять в парках, открыли некоторые государственные учреждения и все магазины, за исключением рынков и торговых центров.

Напомним, в Молдове авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса, могут возобновить уже с 15 мая. Дело в том, что режим чрезвычайного положения к этому времени завершится, а продлевать его, скорее всего, не будут.

как сообщала "Страна", молдавским телеканалам запретили давать любые не утвержденные властями сообщения по коронавирусу. Такая мера будет действовать во время чрезвычайного положения, объявленного в стране.