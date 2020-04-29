Украинские ветераны войны получат единоразовую помощь от 900 до 4,1 тыс. гривен до 5 мая. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по результатам заседания правительства, передают "Украинские новости".

"Ежегодно в преддверии майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая", - сказала она.

Министр отметила, что в 2020 году размер такой помощи составит от 900 гривен до 4 120 гривен, в зависимости от категории.

Например, ветераны войны 1-й группы инвалидности получат 4 120 гривен, 2-й группы - 3 640 гривен, 3-й группы - 3 160 гривен, участники боевых действий - 1 390 гривен, лица, которые имеют особые заслуги перед родиной, - 4 120 гривен, члены семей погибших участников боевых действий - 900 гривен.

Всего на эти выплаты выделено 1,3 млрд гривен.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля 843 тысяч человек уже получили выплаты.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин утвердил выплаты для тех, кого отправили в отпуск за свой счет.