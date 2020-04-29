Около 22:00 29 апреля на въезде в аэропорт Борисполь полиция проводит полную проверку автомобилей.

Об этом в Facebook написал бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко и опубликовал короткое видео досмотра.

На видео заметно, что для движения транспорта оставлена только одна полоса дороги. Сотрудники полиции подходят к машинам и смотрят документы.

В комментариях Телиженко добавил, что на выезде тоже устроили проверки.

"При Януковиче такого не было", говорит комментатор.

Видео: Facebook/ andrii.telizhenko

Автор видео возмущен действиями полиции. Однако с чем они связаны, неизвестно.

Напомним, накануне Пасхи при въездах в Киев появились блок-посты, на которых проверяли температуру водителей и пассажиров транспорта. "Страна" рассказывала, чем обернулись эти проверки.

Также мы рассказывали об усиленных проверках на украинско-польской границе накануне карантина.